Первые в "коронавирусной" эпохе. "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу

ТАСС, 17 июня. Мюнхенская "Бавария" в гостях обыграла бременский "Вердер" со счетом 1:0 и за два тура до конца сезона обеспечила себе восьмую подряд победу в чемпионате Германии по футболу. В активе команды стало 76 очков, что позволило ей оторваться на 10 баллов от дортмундской "Боруссии", которой осталось провести в рамках турнира три матча.

Первенство Германии стало первым чемпионатом, где определился победитель после завершения вызванной пандемией коронавируса паузы. Решение о приостановке чемпионата Германии было принято 13 марта, когда практически все клубы (за исключением бременского "Вердера" и "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне - прим. ТАСС) провели по 25 из 34 запланированных матчей. Как только эпидемиологическая обстановка стала более благоприятной, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) начало делать все возможное, чтобы доиграть чемпионат и определить победителя. Бундеслига стала первым топ-чемпионатом, который возобновился после паузы.

В начале мая DFB и Немецкая футбольная лига представили совместный регламент проведения матчей в условиях пандемии. Согласно документу, встречи должны проводиться без зрителей, во время игры на стадионе могут находиться не более 322 человек, командам разрешено делать по пять замен. Футболисты должны как минимум раз в неделю сдавать тест на коронавирус, судьи - за день до матча. Сотрудники клубов и стадионов во время игр должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и пользоваться защитными масками.

Из-за сложившейся ситуации футболисты "Баварии" даже не смогли порадоваться завоеванию чемпионского титула. Игрокам нельзя обниматься и обмениваться рукопожатиями, поэтому слишком бурного празднования пришлось избежать, хотя некоторые не справились с эмоциями. Кроме того, команде не был вручен трофей, так как церемония награждения, согласно решению лиги, пройдет после завершения матча последнего тура, в котором "Бавария" 27 июня на выезде встретится с "Вольфсбургом". Непривычным стало и отсутствие болельщиков в день победы в чемпионате, что отметил польский нападающий команды Роберт Левандовский.

"Мы - чемпионы Германии! Конечно, немного сложно праздновать без болельщиков, пропадает дополнительная страсть. Однако мы очень довольны, это был непростой сезон, долго боролись за титул. Надеюсь, сможем отпраздновать с болельщиками на стадионе в ближайшее время, мы показали, что являемся лучшей командой в Германии и хотим сыграть еще лучше в Лиге чемпионов", - сказал Левандовский.

Тяжелое начало сезона, смена тренера

Перед началом сезона "Баварию" покинули ее многолетние лидеры - фланговые полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен. С французом и голландцем в составе мюнхенцы провели 10 лет, восемь раз выиграли чемпионат Германии, по пять раз - Кубок и Суперкубок Германии, стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Однако "Бавария" не была активнее всех на трансферном рынке - самыми дорогими приобретениями стали крайние защитники Люка Эрнандес и Бенжамен Павар, в аренду у "Барселоны" был взят полузащитник Филиппе Коутиньо, призванный заменить коллегу по амплуа Хамеса Родригеса, который вернулся в "Реал". Также арендное соглашение было заключено с хавбеком "Интера" Иваном Перишичем.

"Бавария" оставалась обладателем самого сильного состава в Германии и одного из сильнейших сочетаний игроков в Европе. Однако начало сезона у фаворита и действующего чемпиона не задалось. Если в Лиге чемпионов "Бавария" не оставила соперникам ни одного шанса (шесть побед в шести матчах - прим. ТАСС), то в национальном первенстве команда уже на старте сильно отстала от своих конкурентов.

3 ноября в отставку был отправлен главный тренер Нико Ковач, который пришел в "Баварию" перед началом сезона-2018/19. После 14-го тура "Бавария", исполняющим обязанности главного тренера которой был назначен Ханс-Дитер Флик, откатилась на шестое место. Однако после этого мюнхенцы начали поступательное движение вверх по турнирной таблице, уже в конце первого круга укрепились в тройке, а в начале февраля вернулись на первую строчку, которую не отдали.