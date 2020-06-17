Первые в "коронавирусной" эпохе. "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу

ТАСС, 17 июня. Мюнхенская "Бавария" в гостях обыграла бременский "Вердер" со счетом 1:0 и за два тура до конца сезона обеспечила себе восьмую подряд победу в чемпионате Германии по футболу. В активе команды стало 76 очков, что позволило ей оторваться на 10 баллов от дортмундской "Боруссии", которой осталось провести в рамках турнира три матча.
Первенство Германии стало первым чемпионатом, где определился победитель после завершения вызванной пандемией коронавируса паузы. Решение о приостановке чемпионата Германии было принято 13 марта, когда практически все клубы (за исключением бременского "Вердера" и "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне - прим. ТАСС) провели по 25 из 34 запланированных матчей. Как только эпидемиологическая обстановка стала более благоприятной, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) начало делать все возможное, чтобы доиграть чемпионат и определить победителя. Бундеслига стала первым топ-чемпионатом, который возобновился после паузы.
В начале мая DFB и Немецкая футбольная лига представили совместный регламент проведения матчей в условиях пандемии. Согласно документу, встречи должны проводиться без зрителей, во время игры на стадионе могут находиться не более 322 человек, командам разрешено делать по пять замен. Футболисты должны как минимум раз в неделю сдавать тест на коронавирус, судьи - за день до матча. Сотрудники клубов и стадионов во время игр должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и пользоваться защитными масками.
Из-за сложившейся ситуации футболисты "Баварии" даже не смогли порадоваться завоеванию чемпионского титула. Игрокам нельзя обниматься и обмениваться рукопожатиями, поэтому слишком бурного празднования пришлось избежать, хотя некоторые не справились с эмоциями. Кроме того, команде не был вручен трофей, так как церемония награждения, согласно решению лиги, пройдет после завершения матча последнего тура, в котором "Бавария" 27 июня на выезде встретится с "Вольфсбургом". Непривычным стало и отсутствие болельщиков в день победы в чемпионате, что отметил польский нападающий команды Роберт Левандовский.
"Мы - чемпионы Германии! Конечно, немного сложно праздновать без болельщиков, пропадает дополнительная страсть. Однако мы очень довольны, это был непростой сезон, долго боролись за титул. Надеюсь, сможем отпраздновать с болельщиками на стадионе в ближайшее время, мы показали, что являемся лучшей командой в Германии и хотим сыграть еще лучше в Лиге чемпионов", - сказал Левандовский.
Тяжелое начало сезона, смена тренера
Перед началом сезона "Баварию" покинули ее многолетние лидеры - фланговые полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен. С французом и голландцем в составе мюнхенцы провели 10 лет, восемь раз выиграли чемпионат Германии, по пять раз - Кубок и Суперкубок Германии, стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Однако "Бавария" не была активнее всех на трансферном рынке - самыми дорогими приобретениями стали крайние защитники Люка Эрнандес и Бенжамен Павар, в аренду у "Барселоны" был взят полузащитник Филиппе Коутиньо, призванный заменить коллегу по амплуа Хамеса Родригеса, который вернулся в "Реал". Также арендное соглашение было заключено с хавбеком "Интера" Иваном Перишичем.
"Бавария" оставалась обладателем самого сильного состава в Германии и одного из сильнейших сочетаний игроков в Европе. Однако начало сезона у фаворита и действующего чемпиона не задалось. Если в Лиге чемпионов "Бавария" не оставила соперникам ни одного шанса (шесть побед в шести матчах - прим. ТАСС), то в национальном первенстве команда уже на старте сильно отстала от своих конкурентов.
3 ноября в отставку был отправлен главный тренер Нико Ковач, который пришел в "Баварию" перед началом сезона-2018/19. После 14-го тура "Бавария", исполняющим обязанности главного тренера которой был назначен Ханс-Дитер Флик, откатилась на шестое место. Однако после этого мюнхенцы начали поступательное движение вверх по турнирной таблице, уже в конце первого круга укрепились в тройке, а в начале февраля вернулись на первую строчку, которую не отдали.
В начале апреля "Бавария" заключила трехлетний контракт с Фликом, который сумел выжать из команды максимум и завоевать доверие руководства. После паузы "Бавария" одержала в чемпионате семь побед подряд, обыграв и прямого конкурента в борьбе за чемпионский титул - дортмундскую "Боруссию" (1:0). Всего под руководством Флика "Бавария" в 22 матчах бундеслиги одержала 19 побед, один раз сыграла вничью и дважды проиграла.
"Странное и удивительное чемпионство. Еще весной мы отставали от первого места на семь очков и были слабее соперников. Стоит отметить, что конкуренты не воспользовались возможностью. Но затем Ханс-Дитер Флик проделал замечательную работу", - приводит Sky Sports слова председателя правления мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге.
"Бавария" также продолжает борьбу в двух турнирах - команда на прошлой неделе вышла в финал Кубка Германии, где 4 июля сыграет с леверкузенским "Байером", а в Лиге чемпионов ей предстоит провести ответный матч 1/8 финала против английского "Челси". Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой "Баварии" со счетом 3:0, решение о формате и датах проведения матчей еврокубков еще не принято. "У "Баварии" цели всегда высоки, есть один трофей, но присутствует и следующая задача. Играя в Лиге чемпионов, нельзя не планировать завоевать титул", - сказал Флик.
Нерешенные вопросы
Несмотря на отсутствие главной интриги, бросать смотреть чемпионат Германии пока рано. Нерешенным остается вопрос второго места, за которое борются "Боруссия" из Дортмунда и "Лейпциг". Командам осталось провести по три матча, разрыв между ними составляет четыре очка. 20 июня им предстоит провести очный матч.
Противостояние "Боруссии" и "Лейпцига" обещает быть интересным - обе команды обладают нападающими, которых на протяжении всего предстоящего трансферного окна будут связывать с переходами в более статусные клубы. Атаку "Лейпцига" возглавляет немец Тимо Вернер, его хотят видеть в своих рядах английские "Ливерпуль" и "Челси". В "Боруссии" блистает Эрлинг Холланд, который ворвался в элиту европейского футболу по ходу текущего сезона. На прошлогоднем молодежном чемпионате мира норвежец в матче против сборной Гондураса забил девять голов, он прочно обосновался в основном составе австрийского "Зальцбурга", став одним из лучших бомбардиров группового этапа Лиги чемпионов, а зимой 2020 года перешел в "Боруссию" и уже успел забить 11 голов.
Фактически решенной можно считать и задачу определения лучшего бомбардира чемпионата Германии. Данную гонку с 31 голом возглавляет Левандовский. Вернер отстал от него на шесть забитых мячей. Третье место занимает английский нападающий дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
С каждым туром обостряется борьба за оставшуюся путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. Если "Бавария" и "Боруссия" уже обеспечили себе место в главном еврокубковом турнире, "Лейпциг" может чувствовать себя относительно спокойно, то за последнее место пойдет ожесточенная борьба. Между идущей четвертой "Боруссией" из Мёнхенгладбаха и леверкузенским "Байером", расположившимся на пятой позиции, всего два очка, при этом "Байер" имеет матч в запасе.
Кроме того, в борьбе за выживание сразятся "Фортуна" из Дюссельдорфа и "Вердер" из Бремена. "Падерборн" уже оформил вылет, проиграв в 32-м туре берлинскому "Униону", а вот "Фортуна" и "Вердер" имеют в активе по 28 очков. Нас ждет яркая схватка за место в стыковых матчах, в которых третья команда второй бундеслиги встретится с 16-м клубом высшей лиги чемпионата Германии. Однако оба коллектива сохраняют шансы догнать "Майнц", который оторвался всего на три балла, и остаться в элитном дивизионе.