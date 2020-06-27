Алексей Миранчук: "Локомотив" полностью выполнил установку на матч РПЛ против "Рубина"

ТАСС, 27 июня. Московский "Локомотив" выполнил установку на матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Такое мнение высказал полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук, комментарий которого приводит пресс-служба московского клуба.

В субботу "Локомотив" на выезде обыграл "Рубин" со счетом 2:0. Оба мяча забил Алексей Миранчук.

"Получилось все, что планировали, выполнили установку. С первых минут действовали агрессивно, забили гол, контролировали игру, во втором тайме играли от обороны и ждали контратак, рад, что не пропустили, - сказал Миранчук. - Мы смотрим прежде всего на себя ."Рубин" - хорошая молодая команда с перспективам, получилась хорошая игра".

В турнирной таблице московская команда занимает второе место, набрав 47 очков, отставание от петербургского "Зенита" составляет девять очков. "Рубин" идет 11-м, имея в активе 26 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича 30 июня примут самарские "Крылья Советов", казанский клуб днем позднее на выезде сыграет с "Уфой".