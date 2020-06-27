Мещеряков: "Локомотив" способен играть еще сильнее

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Локомотива" могут еще прибавить по ходу оставшейся части Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Дубль Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Рубином" в матче РПЛ

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В субботу "Локомотив" обыграл в Казани "Рубин" со счетом 2:0.

"Есть еще куда набирать кондиции, но три очка есть три очка", - сказал Мещеряков.

Матч стал первым выездным для нового главного тренера железнодорожников Марко Николича. "Как могу оценить работу Николича в двух первых матчах? Человек работает, а дальше время покажет", - отметил он.

В первом матче после возобновления РПЛ "Локомотив" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Следующую встречу "Локомотив" проведет 30 июня против "Крыльев Советов".