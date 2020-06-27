На ленточке. Решения VAR зафиксировали ничью в матче "Спартака" и "Уфы"

Встреча завершилась со счетом 0:0, в концовке матча был отменен гол красно-белых, а еще в одном спорном эпизоде главный арбитр не зафиксировал взятие ворот "Уфы"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Для обеих команд этот матч стал вторым после возобновления сезона. "Спартак" отпраздновал рестарт РПЛ гостевой победой над тульским "Арсеналом" (3:2), уфимцы дома победили "Тамбов" (2:1). Если к первой после паузы встрече "Спартак" подошел без серьезных потерь, то в матче против "Уфы" главный тренер красно-белых Доменико Тедеско вынужден был обходиться без двух стартовых защитников - Георгия Джикии и Айртона, пропустивших матч из-за перебора желтых карточек. "Уфа" же не могла рассчитывать на помощь форварда Вячеслава Кротова (перебор желтых карточек). 23 июня в "Уфе" сообщили о возможном заражении коронавирусом одного из членов клуба. Однако перед игрой со "Спартаком" все тесты на коронавирус игроков и персонала команды дали отрицательный результат. Дисквалифицированных защитников "Спартака" в стартовом составе заменили молодые игроки - 22-летний Илья Гапонов и 20-летний Павел Маслов, в атаке Александра Соболева в старте заменил Эсекьель Понсе. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перекроил состав команды примерно наполовину с прицелом на контратаки. Гапонов и Маслов не подвели "Спартак" В первые минуты матча уфимцы сосредоточились на прессинге молодой оборонительной линии хозяев. Гапонов и Маслов поначалу действовали несколько неуверенно и принимали неоднозначные решения в не самых сложных ситуациях, а призванный уравновесить старания молодых коллег Самуэль Жиго не всегда успевал подстраховать партнеров. Это могло привести к опасным моментам у ворот Александра Максименко, но атака "Уфы" не смогла использовать временное замешательство спартаковцев для создания опасных моментов.

Примерно к середине первого тайма молодые защитники красно-белых обрели уверенность. Параллельно с этим стал заметен рисунок атакующей игры Тедеско, подготовленный специально под "Уфу". "Спартак" четко разыгрывал мяч перед штрафной соперника и эффективно использовал забегания по полуфлангам для растягивания обороны гостей. Организованная и слаженная игра москвичей возле ворот Александра Беленова внесла сумятицу в действия гостей и помогла создать несколько опасных моментов. Особенно выделялись у "Спартака" Джордан Ларссон, цеплявшийся за мячи в любых ситуациях, а также Зелимхан Бакаев, форма которого все еще далека от идеала после перенесенного коронавируса. Однако против "Уфы" он смотрелся значительно лучше, чем во встрече с "Арсеналом" неделю назад. Также следует отметить тенденциозную особенность игры хозяев - периодически они переходили из обороны в атаку при помощи длинных передач, причем ассистировали форварду не только Жиго, но и Маслов с Гапоновым. При этом оба клуба все еще были одинаково далеки от забитых голов. На перерыв "Спартак" ушел, владея инициативой в матче. Второй тайм команда Евсеева также начала активнее, но затем спартаковцы снова забрали мяч себе. Будоражащая концовка В концовке тайма хозяева заперли уфимцев на их половине поля, а на 88-й минуте навал "Спартака" увенчался голом вышедшего на замену форварда Соболева. Для него этот мяч стал бы вторым за москвичей, причем в первый раз он поразил ворота соперника красно-белых неделю назад. Однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов, прибегнув к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), принял решение отменить гол из-за пассивного офсайда у Жиго. Еще через несколько минут - уже в компенсированное время - Соболев снова пробил по воротам Беленова, и голкипер остановил мяч на линии ворот - Безбородов гол не зафиксировал.