"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

Перед стартовым свистком болельщики аплодисментами поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом. Защитники "Спартака" Георгий Джикия и Айртон пропустили матч из-за перебора желтых карточек. Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА. В составе хозяев дебютировали 18-летний защитник Илья Голосов и 19-летний полузащитник Дмитрий Маркитесов, вышедшие на замену, у гостей первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий Гамид Агаларов. Голосов и Маркитесов стали первыми игроками, родившимися в XXI веке, который сыграли за "Спартак".

На 88-й минуте форвард "Спартака" Александр Соболев забил мяч, отмененный после просмотра видеоповтора из-за того, что защитник "Спартака" Самуэль Жиго находился в офсайде. В компенсированное время арбитры еще раз прибегли к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы рассмотреть момент, в котором голкипер "Уфы" Александр Беленов остановил мяч на линии ворот. Лучшим игроком матча признан Беленов. "Уфа" не проигрывает уже четвертый матч подряд (две победы и две ничьи). Клубы провели 12-й очный матч в рамках национальных первенств, "Спартак" одержал четыре победы, "Уфа" выиграла пять раз, три матча завершились вничью.

В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав 32 очка, "Уфа" располагается на седьмой строчке, имея в активе 31 очко. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 30 июня в гостях сыграют с ЦСКА, уфимский клуб днем позднее примет казанский "Рубин".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Задержания болельщиков "Спартака"

За несколько часов до начала матча в Telegram-каналах болельщиков появилась информация о задержании сотрудниками правоохранительных органов нескольких активных фанатов "Спартака", в том числе Амира Хуслютдинова, известного по прозвищу "Профессор". Взаимоотношения представителей правопорядка и фанатов красно-белых обострились 20 июня, когда болельщики перед гостевым матчем "Спартака" против тульского "Арсенала" перекрыли дорогу клубному автобусу около стадиона "Открытие-Арена" перед отъездом футболистов на игру. Болельщики скандировали кричалки и использовали пиротехнические изделия, таким образом они хотели поддержать команду перед первой встречей после рестарта чемпионата России. Спустя три дня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено, им предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").