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Футбол в России

Овчинников процитировал Семина на пресс-конференции после матча с "Динамо"

Сергей Овчинников временно исполняет обязанности главного тренера ЦСКА в отсутствие Виктора Гончаренко
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников Гавриил Григоров/ТАСС
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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ничейный результат в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" даст возможность ЦСКА психологически разгрузиться после матча с "Зенитом", набранное очко - это движение вперед. Такое мнение на пресс-конференции высказал старший тренер армейцев Сергей Овчинников.

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"Планировали сегодня добиться более положительного результата, но учитывая погодные условия, учитывая, что соперник играл не очень открыто, было очень сложно создавать моменты. У наших ворот практически не было моментов, у нас тоже не было явных моментов, были неплохие подходы, которые можно было использовать. Меня порадовала оборона, на сегодняшний день это главная проблема. Главное - фундаментально играть в обороне, после матча с "Зенитом" наша команда находилась не в очень хорошем психологическом состоянии, но положительный результат даст нам возможность сделать шаг вперед", - отметил Овчинников.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствовал на матче, но со скамейки запасных игрой команды руководил старший тренер Сергей Овчинников. После игры с "Зенитом" (0:4), которая состоялась 20 июня, Гончаренко почувствовал себя плохо, не пришел на послематчевую пресс-конференцию, к игре с "Динамо" команду готовил Овчинников.

"Быть главным тренером на сегодняшний день моя работа, а не удовольствие. Результат положительный, как говорил Юрий Семин, очко приближает к чемпионству. Подготовка велась нашим тренерским штабом и проводилась самостоятельно", - сказал Овчинников, отвечая на вопрос, помогал ли Гончаренко при подготовке к матчу.

ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей (четыре ничьи и три поражения), в турнирной таблице клуб идет на пятом месте, набрав 37 очков в 24 матчах. В 25-м туре ЦСКА 30 июня примет московский "Спартак".

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Российский футболСемин, Юрий Павлович
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