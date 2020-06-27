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Футбол в России

Слуцкий: задача "Рубина" в матче с "Локомотивом" не сводилась к нейтрализации Миранчука

По словам главного тренера казанской команды, в составе железнодорожников много сильных игроков, которые заслуживали не меньшего внимания

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. "Локомотив" обладает рядом мастеровитых футболистов в центре поля, нейтрализация персонально Алексея Миранчука не входила в планы "Рубина" при подготовке к матчу 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

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"Рубин" потерпел поражение в субботу от "Локомотива" со счетом 0:2. Оба мяча забил Алексей Миранчук.

"Мы говорим про команду высокого уровня, и здесь вопрос не только в том, чтобы закрыть Миранчука. Есть Крыховяк, Жоау Мариу - футболисты очень мобильные в середине поля, которые много получают мяч. Закрыть только Миранчука - вопрос так не стоял", - сказал Слуцкий.

Второй гол Миранчук забил с пенальти. "Надо смотреть эпизод с пенальти, но с моей стороны, он не выглядел настолько бесспорным, насколько быстро судья отреагировал и сразу поставил 11-метровый. Мы знали, что "Локомотив" много получает мяч между линиями, но, к сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону", - отметил он.

"Рубин" идет на 11-м месте в таблице чемпионата, имея в активе 26 очков. В следующем туре казанский клуб на выезде сыграет с "Уфой".

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Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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