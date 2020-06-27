Новиков надеется на скорое выздоровление зараженных коронавирусом футболистов "Динамо"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков надеется, что зараженные коронавирусом футболисты команды в скором времени вернутся в состав. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

В субботу "Динамо" на своем поле сыграло вничью с ЦСКА со счетом 0:0. Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спустя два дня, в день игры против "Краснодара", московский клуб сообщил о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе - диагностировали коронавирус. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля.

"Болезнь проходит бессимптомно, все находятся в больнице, проходят различные процедуры. Я думаю и надеюсь, что в ближайшие дни наша группа пополнится. Ребята уже поправляются", - отметил Новиков.

"Мы набрали хорошую форму для возобновления чемпионата, были готовы к "Краснодару", обыграли в товарищеском матче "Спартак" (4:1). Ничто не предвещало того, что у нас окажутся заболевшие ребята, последствия этого нас очень сильно подкосили. Ребята пытались прибавить в темпе и скорости, это пошло нам во вред. Наша задача сейчас суметь подготовить ту группу, которая выпадает в физическом плане, нужно их подтянуть, будем искать решение", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко после 23 игр. В 25-м туре команда Новикова 1 июля на выезде сыграет с "Сочи". Игра начнется в 20:00 мск.