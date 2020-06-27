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Футбол в России

Силкин: любой эпизод в матче между "Динамо" и ЦСКА мог стать решающим

Бывший тренер динамовцев отметил осторожный характер матча

МОСКВА, 27 июня /ТАСС/. Матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и ЦСКА получился осторожным, решающим мог стать любой острый эпизод. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин.

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Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 423 зрителей.

"Игра была волевая, равная и осторожная, в высоком темпе. Обороняться было проще, чем созидать, результат закономерен, - отметил Силкин. - Любой эпизод мог стать решающим, но, к сожалению, никто не воспользовался теми подходами, которые были. Все-таки было мало проникающих передач, "Динамо" начало активно, но до голевых моментов дело не дошло".

"Конечно, тонус игровой потерян [из-за паузы в связи с пандемией], - считает собеседник агентства. - Никто не хотел пропускать первым, поэтому получилась такая игра. Если бы забили в первом тайме, то игра наверняка раскрылась бы и стала поинтереснее. Было видно, что и динамовцы, и армейцы большим количеством сразу возвращаются на место, занимают свои позиции, нападающие практически не врывались в убойные зоны".

ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей (четыре ничьи и три поражения), в турнирной таблице клуб идет на пятом месте, набрав 37 очков в 24 матчах, "Динамо" занимает седьмое место, имея в активе 31 очко после 23 игр.

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