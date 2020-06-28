"Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 28 июня. Лондонский "Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Англии по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Брэмелл Лэйн" в Шеффилде.
На 25-й минуте с пенальти счет в матче открыл ивуарийский нападающий "Арсенала" Николя Пепе. На 87-й минуте ирландский форвард "Шеффилд Юнайтед" Дэвид Макголдрик сравнял счет. В добавленное ко второму тайму время точный удар испанского полузащитника "Арсенала" Дани Себальоса, выступающего за "Арсенал" в аренде (права на игрока принадлежат мадридскому "Реалу"), принес "Арсеналу" победу.
Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луис был заменен на 54-й минуте встречи из-за повреждения колена. 24 июня "Арсенал" объявил о продлении соглашения с 33-летним игроком до 30 июня 2021 года.
В пятницу стал известен первый полуфиналист Кубка Англии, "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время обыграл "Норвич" (2:1). Позднее в воскресенье состоятся еще два четвертьфинальных матча: "Лестер" дома встретится с "Челси" (встреча начнется в 18:00 мск), "Ньюкасл" примет "Манчестер Сити" (начало матча в 20:30 мск). Полуфинальные пары будут определены по итогам жеребьевки.
Полуфиналы пройдут 18 и 19 июля, финальный матч - 1 августа.
Действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". Чаще всего трофей выигрывал "Арсенал" (13 раз).