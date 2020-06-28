"Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 28 июня. Лондонский "Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Англии по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Брэмелл Лэйн" в Шеффилде.

На 25-й минуте с пенальти счет в матче открыл ивуарийский нападающий "Арсенала" Николя Пепе. На 87-й минуте ирландский форвард "Шеффилд Юнайтед" Дэвид Макголдрик сравнял счет. В добавленное ко второму тайму время точный удар испанского полузащитника "Арсенала" Дани Себальоса, выступающего за "Арсенал" в аренде (права на игрока принадлежат мадридскому "Реалу"), принес "Арсеналу" победу.