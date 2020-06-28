Президент "Тамбова": свою роль в поражениях клуба сыграла психология

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Недоработки в психологии не позволили "Тамбову" набрать очки в первых двух турах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления. Такое мнение ТАСС высказал президент "Тамбова" Арсен Габуев.

В воскресенье "Тамбов" проиграл "Уралу" на выезде в матче 24-го тура со счетом 1:2. Гости пропустили второй мяч спустя две минуты после того, как сравняли счет в середине второго тайма. В предыдущем туре с тем же счетом "Тамбов" на выезде уступил "Уфе", пропустив решающий мяч в добавленное ко второму тайму время (клуб сравнял счет, играя вдесятером).

"Психология сыграла свою роль. В Уфе мы сравняли счет, играя вдесятером, здесь то же самое. Нужно психологически доработать, так как после того, как мы сравниваем счет, немного расслабляемся, хотя ситуация диктует обратное", - сказал Габуев.

"Есть вопросы, надо все осознать, проанализировать, посмотреть индивидуальные действия каждого игрока, где мы были слабее, где проиграли, на каких позициях. Конечно, у нас есть понимание того, что сделано неправильно, хотя в общем претензий к игрокам нет. К сожалению, после того, как мы сравняли счет, во втором матче подряд не можем удержать преимущество в центре поля и в итоге пропускаем контратаки в свои ворота, что реализуется в очередные голы", - добавил он.

Глава "Тамбова" отметил, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, игроки находятся не в лучшем функциональном состоянии. "Надо работать, страшного ничего нет, сделаем выводы. Следующие два тура у нас очень сложные, но мы будем прикладывать максимум усилий", - подчеркнул Габуев.

"Тамбов" находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков, отрыв от зоны вылета составляет два очка. "Тамбов" 1 июля примет петербургский "Зенит" в Нижнем Новгороде, а 4 июля сыграет со "Спартаком" в Москве.