Дина Аверина заявила, что не очень довольна своим выступлением на онлайн-турнире

В международном онлайн-турнире, который проходил в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, принимали участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Дина Аверина выступала в двух видах (с обручем и лентой) и в обоих выиграла.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина, выигравшая два упражнения из двух на онлайн-турнире по художественной гимнастике, не очень довольна своим выступлением, но рада своему возвращению после травмы, полученной на февральском чемпионате России. Об этом она сообщила журналистам.

"Я всегда оцениваю свои выступления не очень хорошо, но очень рада, что спустя четыре месяца после травмы смогла выйти на площадку и выступить, - сказала Дина Аверина. - Спасибо Ирине Александровне (Винер-Усмановой - прим. ТАСС) и врачам, которые занимались мной. Мы поменяли полностью все упражнения, чтобы мне комфортно было их делать".

"Первые две недели карантина было очень сложно найти стимулы для работы. Но потом пришла Ирина Александровна и сказала, что мы будем готовить новую программу, придумывать новые элементы. После этого у меня появился стимул делать что-то новое, загорелись глаза", - добавила спортсменка.

Дина Аверина призналась, что они с сестрой Ариной очень расстроены тому, что из-за пандемии Игры в Токио не состоялись в срок. "Олимпиаду перенесли на год, а может потом и вообще отменят. Но мы готовимся продолжать выступать и радовать зрителей, себя и тренеров", - заключила спортсменка.