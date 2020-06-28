Дина Аверина заявила, что не очень довольна своим выступлением на онлайн-турнире

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина, выигравшая два упражнения из двух на онлайн-турнире по художественной гимнастике, не очень довольна своим выступлением, но рада своему возвращению после травмы, полученной на февральском чемпионате России. Об этом она сообщила журналистам.
В международном онлайн-турнире, который проходил в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, принимали участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Дина Аверина выступала в двух видах (с обручем и лентой) и в обоих выиграла.
"Я всегда оцениваю свои выступления не очень хорошо, но очень рада, что спустя четыре месяца после травмы смогла выйти на площадку и выступить, - сказала Дина Аверина. - Спасибо Ирине Александровне (Винер-Усмановой - прим. ТАСС) и врачам, которые занимались мной. Мы поменяли полностью все упражнения, чтобы мне комфортно было их делать".
"Первые две недели карантина было очень сложно найти стимулы для работы. Но потом пришла Ирина Александровна и сказала, что мы будем готовить новую программу, придумывать новые элементы. После этого у меня появился стимул делать что-то новое, загорелись глаза", - добавила спортсменка.
Дина Аверина призналась, что они с сестрой Ариной очень расстроены тому, что из-за пандемии Игры в Токио не состоялись в срок. "Олимпиаду перенесли на год, а может потом и вообще отменят. Но мы готовимся продолжать выступать и радовать зрителей, себя и тренеров", - заключила спортсменка.