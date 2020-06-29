"Урал" дождался победы, в "Крыльях" сменился тренер. Завершился 24-й тур РПЛ

ТАСС, 29 июня. "Урал" в воскресенье одержал первую победу после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Тамбов" в матче 24-го тура. В этот же день было объявлено о первой после паузы отставке в чемпионате, а также о возвращении Виктора Гончаренко к тренерской работе в ЦСКА.

Екатеринбургская команда за восемь дней проводила уже третий матч и добилась желанной домашней победы впервые с 28 августа прошлого года, когда обыграла "Сочи" со счетом 3:1. Ранее подопечные Дмитрия Парфенова уступили дома "Рубину" (1:2), а на неделе вышли в 1/2 финала Олимп - Кубка России, обыграв в гостях ярославский "Шинник" со счетом 2:0. В воскресенье "Урал", как и в предыдущем туре, открыл счет - судья Алексей Матюнин после просмотра видеоповтора определил игру рукой одного из полузащитников "Тамбова", и Эрик Бикфалви реализовал пенальти.

"Тамбов" не смутился пропущенным голом, и в середине второго тайма Михаил Костюков головой замкнул подачу партнера. Однако спустя две минуты после красивого розыгрыша Бикфалви с передачи Юрия Бавина оформил дубль. У румынского полузащитника, лучшего бомбардира своей команды, это уже седьмой мяч в текущем сезоне премьер-лиги. Он же был удален за две желтые карточки в конце игры: сначала Бикфалви получил предупреждение за отмашку, а минуту спустя - за удар соперника по ногам.

"Первой карточки не было, мы смотрели этот эпизод. За что он получил эту карточку, я не понял, - сказал после матча ТАСС президент "Урала" Григорий Иванов. - Обидно, что Эрик пропускает следующую игру, но я рад, что мы победили, выстояв вдесятером. У "Тамбова" высокие нападающие и защитники, он использовал навесы, и любая ошибка могла привести к потере очков".

После игры Парфенов в шутку сказал, что посмотрит, кто останется в живых после такого графика, учитывая, что 1 июля "Урал" на выезде должен сыграть в Оренбурге. "Это домашняя победа, которую мы ждали достаточно долго, потому что после зимы у нас были выездные матчи, потом эта ситуация [с коронавирусом], которую все знают", - отметил он.

В Москве без голов

Победа позволила "Уралу" подняться с 12-го на 10-е место в таблице с 28 очками, "Тамбов" остался на 13-м месте с 25 очками. Подопечные Тимура Шипшева 1 июля сыграют в Нижнем Новгороде с "Зенитом".

Вторые подряд победы после перерыва одержали лидеры чемпионата "Зенит" и "Локомотив". Действующий чемпион РПЛ благодаря двум реализованным Артемом Дзюбой пенальти обыграл дома "Крылья Советов" (2:1). Поражение в Санкт-Петербурге подвигло совет директоров самарского клуба пойти на кадровые изменения, в результате чего Миодрага Божовича на посту главного тренера сменил Андрей Талалаев. "Локомотив" же благодаря дублю Алексея Миранчука в Казани обыграл "Рубин" (2:0).