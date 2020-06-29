Команда "Формулы-1" "Мерседес" покрасила болиды в черный цвет в знак борьбы против расизма

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Команда "Формулы-1" "Мерседес" опубликовала в понедельник фотографии своего нового болида, который почти полностью покрашен в черный цвет в знак борьбы против расизма и дискриминации.

"Серебряная стрела" во время всего сезона-2020 будет черной", - приводятся слова главы автоспортивного подразделения Mercedes Тото Вольффа. По его словам, команда тем самым намерена продемонстрировать приверженность многообразию в мотоспорте. Расизму и дискриминации "нечего делать в нашем обществе, нашем спорте и в нашей команде", подчеркнул Вольфф.

Чемпион мира Льюис Хэмилтон и вице-чемпион "Формулы-1" Валттери Боттас выступят на новых машинах уже в ближайшие выходные в австрийском Шпильберге. Ранее 35-летний Хэмилтон принял участие в лондонском митинге, направленном против расизма. Также отмечается, что основной цвет гоночных комбинезонов пилотов "Мерседеса" сменится с белого на черный, а на шлемах Хэмилтона и Боттаса появятся призывы к борьбе с расизмом.

"Мы хотим построить наследие, которое выходит за рамки спорта, - отметил Хэмилтон. - Если мы сможем стать лидерами и сможем начать создавать больше разнообразия в нашем собственном деле, это будет мощным сигналом и придаст другим уверенность, чтобы начать диалог о том, как они могут осуществить необходимые изменения".

Смерть в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала во многих американских штатах и в Европе массовые акции протеста и дискуссии о расовом неравенстве. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.