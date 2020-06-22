Шестикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон принял участие в митинге против расизма

ТАСС, 22 июня. Британский пилот команды "Мерседес", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", Льюис Хэмилтон принял участие в митинге, направленном против расизма, в Лондоне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий спортсмена.

35-летний Хэмилтон также заявил, что запустил проект "Комиссия Хэмилтона", целью которого станет помощь людям разных национальностей и цвета кожи попасть в автоспорт.

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл пять титулов (2014, 2015, 2017-2019).