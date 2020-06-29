Сбор российских скалолазов начнется 8 июля на базе "Крымский" в Алуште

Сборная России по скалолазанию пройдет карантин перед стартом тренировочного сбора в Крыму

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию проведет централизованный учебно-тренировочный сбор на базе "Крымский" в Алуште. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, российские скалолазы поддерживали форму самостоятельно.

"У нас есть согласование с федеральной базой "Крымский" в Алуште насчет проведения сборов с 8 по 28 июля. Это первый централизованный сбор основного состава сборной России [в нынешнем сезоне]. На сборе будут присутствовать порядка 25 спортсменов и 10 специалистов", - сообщил Бычков.