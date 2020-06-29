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Футбол в России

РФС утвердил временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры

Также был исключен пункт дисциплинарного регламента о минимальном количестве игроков в заявке на матч
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило временное исключение пункта статьи дисциплинарного регламента, согласно которому команда исключается из Российской премьер-лиги при неявке на две игры. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Временное исключение действует до особого решения бюро исполкома. Также РФС утвердил исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря.

Также клубы РПЛ на общем собрании 26 июня проголосовали за согласование изменений в календаре РПЛ со всеми участниками матчей и утверждением бюро исполкома РФС, однако, как подчеркивает пресс-служба РФС, "существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок".

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта Тинькофф-РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем основной и молодежный составы ушли на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру.

После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в московском "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге". Матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля. Матч 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" должен был пройти 27 июня, но не состоялся из-за карантина у оренбургского клуба, хозяевам засчитано техническое поражение.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 56 очков. На втором месте находится московский "Локомотив" (47 очков).

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