РФС утвердил временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры

ТАСС, 29 июня. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило временное исключение пункта статьи дисциплинарного регламента, согласно которому команда исключается из Российской премьер-лиги при неявке на две игры. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Клубы РПЛ проголосовали за отмену правила об исключении из турнира при неявке на две игры

Временное исключение действует до особого решения бюро исполкома. Также РФС утвердил исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря.

Также клубы РПЛ на общем собрании 26 июня проголосовали за согласование изменений в календаре РПЛ со всеми участниками матчей и утверждением бюро исполкома РФС, однако, как подчеркивает пресс-служба РФС, "существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок".

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта Тинькофф-РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем основной и молодежный составы ушли на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру.

После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в московском "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге". Матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля. Матч 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" должен был пройти 27 июня, но не состоялся из-за карантина у оренбургского клуба, хозяевам засчитано техническое поражение.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 56 очков. На втором месте находится московский "Локомотив" (47 очков).