Футболист "Ювентуса" Пьянич подпишет контракт с "Барселоной" на четыре года

ТАСС, 29 июня. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Миралем Пьянич по окончании нынешнего сезона подпишет контракт с "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Клубы договорились, что Пьянич доиграет нынешний сезон в составе "Ювентуса". Соглашение между игроком и каталонским клубом будет действовать до конца сезона-2023/24. За 23-летнего боснийского футболиста "Барселона" заплатит €60 млн плюс €5 млн бонусами. Испанский клуб обозначил размер отступных за Пьянича в размере €400 млн.

Пьянич в текущем сезоне провел 36 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса" он выступал за итальянскую "Рому" и французские "Лион" и "Мец". В составе боснийской сборной Пьянич провел 92 игры, в которых забил 14 мячей и отдал 27 голевых передач. Выступая за "Ювентус", Пьянич трижды выиграл чемпионат Италии, два раза - Кубок Италии и один раз Суперкубок Италии.

Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. "Барселона" занимает второе место в национальном первенстве, набрав 69 очков после 32 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского "Реала" на два очка. "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 69 очков после 28 игр, у занимающего второе место "Лацио" в активе 65 баллов.