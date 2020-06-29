{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Футболист "Ювентуса" Пьянич подпишет контракт с "Барселоной" на четыре года

За боснийского футболиста "Барселона" заплатит €60 млн плюс €5 млн бонусами
Миралем Пьянич (слева) EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Миралем Пьянич (слева)
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 29 июня. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Миралем Пьянич по окончании нынешнего сезона подпишет контракт с "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

На эту тему
"Барселона" согласовала переход в "Ювентус" футболиста Артура за €72 млн

Клубы договорились, что Пьянич доиграет нынешний сезон в составе "Ювентуса". Соглашение между игроком и каталонским клубом будет действовать до конца сезона-2023/24. За 23-летнего боснийского футболиста "Барселона" заплатит €60 млн плюс €5 млн бонусами. Испанский клуб обозначил размер отступных за Пьянича в размере €400 млн.

Пьянич в текущем сезоне провел 36 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса" он выступал за итальянскую "Рому" и французские "Лион" и "Мец". В составе боснийской сборной Пьянич провел 92 игры, в которых забил 14 мячей и отдал 27 голевых передач. Выступая за "Ювентус", Пьянич трижды выиграл чемпионат Италии, два раза - Кубок Италии и один раз Суперкубок Италии.

Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. "Барселона" занимает второе место в национальном первенстве, набрав 69 очков после 32 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского "Реала" на два очка. "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 69 очков после 28 игр, у занимающего второе место "Лацио" в активе 65 баллов.

Футбол в России
КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 100 тыс. рублей за нецензурные выкрики болельщиков
Также "Динамо" и ЦСКА обязаны заплатить по 25 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса
Читать полностью