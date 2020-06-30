Баскетболист Швед продлил контракт с "Химками" на три сезона

"Клуб "Химки" давно стал для меня родным домом. Здесь мне все нравится и я чувствую себя комфортно. Рад, что продолжу выступать за подмосковную команду. Очень соскучился по баскетболу и с нетерпением жду, когда начнется подготовка к новому сезону", - сказал Швед.

В досрочно завершенном сезоне Евролиги Швед провел 26 матчей, в среднем набирая 21,4 очка за игру и совершая 2,7 подбора и 6,2 результативных передачи. По среднему количеству очков и передач он занял в прошедшем сезоне второе и третье места соответственно. По общему количеству очков (557) он стал вторым, уступив лишь защитнику московского ЦСКА Майку Джеймсу (590).

До "Химок" Швед выступал за московские ЦСКА и "Динамо", а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА, в НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира - 2011. Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.

"Химки" в следующем сезоне будут представлять Россию в Евролиге вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом".