Чемпионат Европы 2020 года по керлингу пройдет в Норвегии с 21 по 28 ноября

Соревнования пройдут с 21 по 28 ноября. Норвегия в четвертый раз станет хозяйкой чемпионата Европы по керлингу, ранее в этой стране турниры проходили в 1977 (Осло), 1990 (Лиллехаммер) и 2013 (Ставангер) годах. В России континентальный турнир проводился один раз - в 2011 году.

"Мы рады возвращению чемпионата Европы по керлингу в Лиллехаммер, прошло 30 лет с тех пор, как наш турнир в последний раз проводился в этом городе, и вполне уместно, что он пройдет в Олимпийском парке Лиллехаммера, - отметила президент WCF Кейт Кейтнесс. - Это важное событие в нашем сезоне, там европейские команды получат квалификацию на чемпионаты мира, где они и другие команды со всего мира будут бороться за места на Олимпийских зимних играх в Пекине 2022 года. Я уверена, что наши друзья из Норвежской федерации керлинга и керлинг-клуба в городе Лиллехаммер окажутся на высоте и проведут первоклассное мероприятие для наших спортсменов и зрителей".

Чемпионаты Европы по керлингу проводятся с 1975 года. В мужских соревнованиях чаще всего чемпионом континента становилась сборная Шотландии - 13 раз, в женских - команда Швеции (21). Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.