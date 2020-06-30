Нигматуллин: голкипер "Крыльев" ошибся в моменте с пропущенным голом от "Локомотива"

"Отлично проводивший матч Фролов принял неверное решение: решил броситься на мяч, на который не успевал. Вратарь должен быть уверен на 100%, покидая ворота и оставляя их без защиты, - сказал Нигматуллин. - Он несколько раз выручил, но такова вратарская доля - забывается, сколько раз ты выручал, запоминается, сколько раз ты ошибся. Так было и будет всегда".

"Матч был интересным, держал в напряжении до последнего. "Локомотив" был вознагражден за то, что играл до конца. Понятно, что у "Локомотива" были свои задачи, но когда играешь с такой командой, которая внизу таблицы, страдаешь самоуверенностью в этом плане. Как бы то ни было, нужно отдать должное "Крыльям" - играли хорошо, создавали моменты, отдавались игре полностью, и хотя "Локомотив" и владел мячом больше, моментов было больше у Самары", - добавил он.

Игра стала первой для Андрея Талалаева в качестве главного тренера "Крыльев Советов". "Талалаева надо поздравить с отличным дебютом, это движение вперед. Буду дальше за него переживать, и, думаю, у него должно все получиться - интересный тренер, думающий, со своим мнением, принципиальный.

"У "Крыльев" после этого матча появилась надежда на светлое будущее. Понятно, что серьезно повлиять за такой короткий период крайне сложно, практически невозможно, но можно "передвинуть пару фишек", добавить мотивации команде", - добавил он.