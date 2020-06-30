"Крылья Советов" сыграли вничью с "Локомотивом" в первом матче под руководством Талалаева

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на домашнем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

На 14-й минуте отличился форвард "Крыльев Советов" Деян Радоньич, в добавленное ко второму тайму время счет сравнял Алексей Миранчук, который забил все мячи "Локомотива" (4) после возобновления сезона. Для хорватского игрока этот гол стал третьим в нынешнем сезоне РПЛ.

На 34-й минуте вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме был заменен из-за повреждения икроножной мышцы. На 50-й минуте за два предупреждения был удален игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев. На 73-й минуте вторую желтую карточку за две минуты получил вышедший на замену иракский полузащитник "Крыльев Советов" Сафа Хади. Всего в матче было показано 12 желтых карточек.

"Крылья Советов" провели первый матч под руководством главного тренера Андрея Талалаева. Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Крыльев Советов" Максим Глушенков. Для полузащитника московской команды Дмитрия Баринова этот матч стал сотым в составе "Локомотива" во всех турнирах. На 20-й минуте активные болельщики хозяев вновь покинули стадион в знак протеста против увольнения бывшего главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, фанаты продолжат таким образом выражать протест до конца сезона.

"Локомотив" прервал серию из четырех побед. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков, отставание от петербургского "Зенита" составляет восемь очков (у "Зенита" есть игра в запасе), "Локомотив" опережает "Краснодар", у которого два матча в запасе, на четыре очка. "Крылья Советов" поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка, отставание от 14-й строчки, дающей право выступить в следующем сезоне РПЛ, составляет один балл (на ней располагается грозненский "Ахмат", у которого на игру меньше). В следующем туре "Локомотив" 4 июля примет "Сочи", "Крылья Советов" в этот же день дома сыграют с "Ростовом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.