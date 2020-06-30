Николич ожидает, что футболист Фарфан поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах РПЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич рассчитывает, что перуанский нападающий команды Джефферсон Фарфан поможет команде в оставшихся матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", которая завершилась со счетом 1:1.

35-летний нападающий не выходил на поле около года после травмы колена, полученной в матче за сборную страны.

"Сейчас команде не хватает свежести, но это и понятно, ведь мы играем матчи через два-три дня, в такой ситуации каждый дополнительный день отдыха имеет значение, у "Крыльев Советов" он как раз был, - сказал Николич. - Но я надеюсь, что в ближайших матчах мы сможем освежить состав, в который вернутся игроки, которые сейчас восстанавливаются после травм. Говорю о Станиславе Магкееве, Мацее Рыбусе и Фарфане".

До конца чемпионата России "Локомотиву" осталось провести пять туров. Ближайшим соперником станет "Сочи", игра пройдет в Москве 4 июля.

"Как я и ожидал, игра получилась тяжелой, - продолжил Николич. - У "Крыльев Советов" сменился тренер, поэтому соперник приехал заряженный на борьбу против нас. Они очень хорошо организовали игру за линией мяча, старались поймать нас на контратаках. Мы совершили ошибку, и одна из них завершилась пропущенным мячом. Я не доволен темпом игры, который демонстрировала команда в первом тайме, но это было оправдано тем, что прошло всего три дня после нашей игры в Казани", - сказал Николич.

"Но второй тайм мы провели более энергично, создали гораздо больше моментов, особенно в последние полчаса игры, но, к сожалению, не смогли реализовать все возможности. В итоге заработали очко, хотя рассчитали на три", - добавил он.