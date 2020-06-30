Николич: футбол изменился после паузы из-за пандемии, на его восстановление нужно время

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вызванный пандемией коронавируса перерыв в национальных чемпионатах повлиял на качество футбола во многих странах, на его восстановление нужно время. Такое мнение на пресс-конференции после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" высказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Чемпионат России возобновился 19 июня, турнир был приостановлен в марте.

"Глядя на многие европейские лиги, мне совершенно очевидно, что сейчас футбол уже не тот, что был до пандемии коронавируса, - сказал Николич. - Если вы следите за матчами, причем не только в России, но и в Европе, то можете увидеть, что игра поменялась, она сейчас распадается на фазы, команды играют не так компактно, нет целостной картины игры".

"После перерыва командам необходимо время на то, чтобы вернуться к настоящему футболу", - добавил он.

"Локомотив" после возобновления чемпионата выиграл два матча и один сыграл вничью. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков, отставание от петербургского "Зенита" составляет восемь очков (у "Зенита" есть игра в запасе), "Локомотив" опережает "Краснодар", у которого два матча в запасе, на четыре очка. До окончания турнира осталось пять туров, 4 июля "Локомотив" примет "Сочи".