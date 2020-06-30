Тедеско назвал неприемлемым поведение футболиста "Спартака" Зобнина в матче с ЦСКА

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поведение полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА является неприемлемым. Такое мнение журналистам на пресс-конференции озвучил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.
Во вторник ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:0, Зобнин был удален на 76-й минуте за отмашку от Ивана Облякова.
"Когда изменили схему игры, смогли прижать соперника к воротам, - сказал Тедеско. - ЦСКА оборонялся на подступах к своей штрафной, когда мы играли в полном составе. Можно было чуть больше подавать с флангов и переводить игру с края на край".
"Рома - очень спокойный человек, не знаю, что должно случиться, чтобы так произошло. Такое поведение неприемлемо. Я еще не говорил с ним об этом", - добавил специалист.
"ЦСКА сегодня оборонялся, играя один в один. Тем не менее мы находили решения в этой ситуации. Надо отдать должное, ЦСКА сыграл сегодня очень хорошо", - заключил главный тренер "Спартака".