Александр Фетисов: "Крылья" останутся в РПЛ, если продолжат показывать такой же настрой

Во вторник "Крылья Советов" в гостях сыграли вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 25-го тура Тинькофф-РПЛ. Самарский клуб пропустил мяч в добавленное ко второму тайму время. Это был первый матч команды под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сможет сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ), если игроки в оставшихся матчах сезона продемонстрируют такой же настрой, как в игре против московского "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров самарского клуба, вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

"К огромному сожалению, для победы не хватило считанных секунд. Но, как я уже отмечал ранее, в команде собраны квалифицированные игроки, они это и показали сегодня на поле. Уверен, если оставшиеся игры "Крылья Советов" проведут с таким зарядом, команде будет по силам сохранить место в РПЛ", - сказал Фетисов.

"Настрой команды сегодня был боевой, и сама игра держала в напряжении до конца матча. Это был футбол, по которому мы все успели соскучиться, получилась настоящая борьба с голами, карточками, многочисленными противостояниями. Андрею Талалаеву удалось найти для ребят нужные слова перед игрой, и наша команда достойно смотрелась в матче с одним из лидеров чемпионата", - добавил он.

Глава совета директоров отметил тактические перестановки в самарской команде. "Уже были интересные тактические ходы, например, сменили фланги: [Дмитрий] Кабутов сыграл на левом фланге вместо привычного ему правого, и это создало определенные неудобства команде соперника. А у [Максима] Глушенкова на правом фланге получилась отличная передача на [Деяна] Радоньича. Он был заслуженно признан лучшим игроком в этом матче, в некоторых моментах команду очень выручил [Евгений] Фролов", - подчеркнул Фетисов.

"Крылья Советов" занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка, отставание от 14-й строчки, дающей право выступить в следующем сезоне РПЛ, составляет один балл (на ней располагается грозненский "Ахмат", у которого на игру меньше). В следующем туре "Крылья Советов" 4 июля примут дома "Ростов".