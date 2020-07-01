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Футбол в Англии

Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Брайтон" в матче АПЛ

Клуб из Манчестера добился победы в гостях со счетом 3:0
Описание
© EPA-EFE/Mike Hewitt

ТАСС, 1 июля. "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Брайтон" со счетом 3:0 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Первый гол на 16-й минуте забил Мэйсон Гринвуд, для 18-летнего нападающего этот мяч стал шестым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Это лучший показатель для футболистов не старше 18 лет в турнире с сезона-2003/04, когда Уэйн Руни, выступавший тогда за "Эвертон", забил девять мячей. Еще дважды ворота "Брайтона" поразил Бруну Фернандеш, который перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга" зимой. Теперь в активе полузащитника пять забитых мячей в турнире.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" продлил серию матчей без поражений в чемпионате Англии до восьми игр (пять побед и три ничьи). Подопечные Уле Гуннара Сульшера поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка после 32 игр. От "Челси", занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Манчестер Юнайтед" отстает на два очка, при этом лондонский клуб имеет игру в запасе. "Брайтон" находится на 15-м месте, набрав 33 очка.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 4 июля дома примет "Борнмут". В этот же день "Брайтон" в гостях сыграет с "Норвичем".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен. За семь туров до конца чемпионом досрочно стал "Ливерпуль".

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити31203877-3363
3Лестер31167859-2955
4Челси31166955-4154
5Манчестер Юнайтед321410851-3152
6Вулверхэмптон321313645-3452
7Тоттенхэм311291050-4145
8Шеффилд Юнайтед311111930-3144
9Арсенал311013843-4143
10Кристал Пэлас311191128-3642
11Бёрнли311261335-4542
12Эвертон311181238-4641
13Ньюкасл311091229-4239
14Саутгемптон311141638-5437
15Брайтон327121334-4433
16Уотфорд316101528-4628
17Вест Хэм31761835-5427
18Борнмут31761829-5027
19Астон Вилла32761936-6027
20Норвич31562025-5621

 

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