Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Брайтон" в матче АПЛ

Первый гол на 16-й минуте забил Мэйсон Гринвуд, для 18-летнего нападающего этот мяч стал шестым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Это лучший показатель для футболистов не старше 18 лет в турнире с сезона-2003/04, когда Уэйн Руни, выступавший тогда за "Эвертон", забил девять мячей. Еще дважды ворота "Брайтона" поразил Бруну Фернандеш, который перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга" зимой. Теперь в активе полузащитника пять забитых мячей в турнире.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" продлил серию матчей без поражений в чемпионате Англии до восьми игр (пять побед и три ничьи). Подопечные Уле Гуннара Сульшера поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка после 32 игр. От "Челси", занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Манчестер Юнайтед" отстает на два очка, при этом лондонский клуб имеет игру в запасе. "Брайтон" находится на 15-м месте, набрав 33 очка.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 4 июля дома примет "Борнмут". В этот же день "Брайтон" в гостях сыграет с "Норвичем".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен. За семь туров до конца чемпионом досрочно стал "Ливерпуль".