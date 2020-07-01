Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Брайтон" в матче АПЛ

ТАСС, 1 июля. "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Брайтон" со счетом 3:0 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Первый гол на 16-й минуте забил Мэйсон Гринвуд, для 18-летнего нападающего этот мяч стал шестым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Это лучший показатель для футболистов не старше 18 лет в турнире с сезона-2003/04, когда Уэйн Руни, выступавший тогда за "Эвертон", забил девять мячей. Еще дважды ворота "Брайтона" поразил Бруну Фернандеш, который перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга" зимой. Теперь в активе полузащитника пять забитых мячей в турнире.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" продлил серию матчей без поражений в чемпионате Англии до восьми игр (пять побед и три ничьи). Подопечные Уле Гуннара Сульшера поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка после 32 игр. От "Челси", занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Манчестер Юнайтед" отстает на два очка, при этом лондонский клуб имеет игру в запасе. "Брайтон" находится на 15-м месте, набрав 33 очка.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 4 июля дома примет "Борнмут". В этот же день "Брайтон" в гостях сыграет с "Норвичем".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен. За семь туров до конца чемпионом досрочно стал "Ливерпуль".
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|31
|20
|3
|8
|77-33
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|31
|16
|6
|9
|55-41
|54
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|14
|10
|8
|51-31
|52
|6
|Вулверхэмптон
|32
|13
|13
|6
|45-34
|52
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|9
|Арсенал
|31
|10
|13
|8
|43-41
|43
|10
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|28-36
|42
|11
|Бёрнли
|31
|12
|6
|13
|35-45
|42
|12
|Эвертон
|31
|11
|8
|12
|38-46
|41
|13
|Ньюкасл
|31
|10
|9
|12
|29-42
|39
|14
|Саутгемптон
|31
|11
|4
|16
|38-54
|37
|15
|Брайтон
|32
|7
|12
|13
|34-44
|33
|16
|Уотфорд
|31
|6
|10
|15
|28-46
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|31
|7
|6
|18
|29-50
|27
|19
|Астон Вилла
|32
|7
|6
|19
|36-60
|27
|20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|25-56
|21