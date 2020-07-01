Уникум водного поло. Скончался бывший главный тренер сборной России Александр Кабанов

ТАСС, 1 июля. Двукратный чемпион Олимпийских игр по водному поло в составе сборной СССР и двукратный чемпион мира Александр Кабанов скончался в возрасте 72 лет. В период тренерской карьеры специалист возглавлял мужскую и женскую сборные России, добившись с ними успехов на международной арене.

О кончине Кабанова во вторник сообщила пресс-служба Федерации водного поло России (ФВПР). Причину смерти в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал первый вице-президент и исполнительный директор организации Евгений Шаронов.

"Мне позвонил Вячеслав Георгиевич Собченко (двукратный олимпийский чемпион по водному поло - прим. ТАСС) и сообщил, что на даче Кабанову стало плохо с сердцем, скорая не успела. Думаю, последнее время он себя не очень хорошо чувствовал. У него были проблемы со здоровьем, мы старались поддерживать его. Он даже не поехал на похороны своего ближайшего друга", - сказал Шаронов.

Близким другом Кабанова был тренер Борис Ухов, о смерти которого стало известно неделю назад. Много лет Ухов работал в тренерском штабе Кабанова и был его помощником. "Они дополняли друг друга в жизни. Борис был для него идеальным вторым номером, и заслуги говорят об этом", - вспомнил вице-президент ФВПР Олег Жолобов.

Победитель с юных лет

Кабанов был одним из трех двукратных олимпийских чемпионов по водному поло в составе сборной СССР. Вместе с ним золотые медали на Играх в Мюнхене (1972) и Москве (1980) выигрывали только Вячеслав Собченко и Алексей Баркалов. Кабанов получил ватерпольное образование в ДЮСШ Мосгороно под руководством Павла Николаевича Шубина. В 1963 году его команда выиграла чемпионат СССР среди юношей.

Позже Кабанов выступал за московские команды "Буревестник" и ЦСК ВМФ, став с обоими клубами чемпионом СССР. За время спортивной карьеры он побеждал не только на Олимпиадах. В активе спортсмена значатся золотые медали чемпионатов мира (1975, 1982) и Европы (1981, 1983). На клубном уровне Кабанов выигрывал Кубок европейских чемпионов (1973, 1976), Кубок обладателей Кубков (1980, 1982) и Суперкубок Европы (1976, 1980, 1982).