Матыцин проголосовал по поправкам в конституцию

"Я всегда прихожу и лично голосую, потому что считаю это очень важным как для себя, так и для моей семьи. Я в этой школе учился 10 лет, с ней связано все мое детство, поэтому считаю важным еще раз прийти в свой дом, где я получил образование, воспитание и принять такое важное решение. Для меня это эмоционально важный социальный момент", - сказал Матыцин.

"После окончания школы я много раз бывал здесь. Здесь проходят встречи выпускников достаточно часто, моя родная сестра преподает здесь русский язык и литературу очень много лет. Я живу в этом районе, мы иногда встречаемся со многими, с кем учился здесь столько лет", - добавил министр.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.