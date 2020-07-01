Тренер: элементарные ошибки стали причиной поражения "Арсенала" в матче РПЛ с "Ахматом"

"Арсенал" проиграл со счетом 1:3, потерпев после возобновления чемпионата России третье поражение подряд.

"Сюжет игры мог по-другому повернуться, если бы мы забили в конце первого тайма, были у нас моменты. Как и в предыдущих играх, у соперника большая фора. Были элементарные, детские ошибки, как и в матче с "Ростовом". Длинная передача - гол", - сказал Черевченко.

"Во втором тайме ребята вышли хорошо, но счет был 0:2, "Ахмат" стал много тоже позволять. Видно было, что "Ахмат" стал открываться, вот и моменты стали появляться. Сейчас надо, чтобы каждый в себе поковырялся - и тренеры, и футболисты. Сильные способны из этой ситуации выйти", - добавил он.

В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с московским "Динамо" 4 июля.