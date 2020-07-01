Гендиректор "Ахмата": перед матчем с "Арсеналом" проделали серьезную работу над ошибками

"Ахмат" в среду на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:1.

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Ахмат" перед матчем 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом" проделали серьезную работу над ошибками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Главное, что выиграли, начали забивать, - сказал Айдамиров. - В этой ситуации главное - результат, потому что в команде много травмированных. Думаю, болельщикам игра понравилась. "Арсенал" очень неплохо выглядел".

"Смогли победить за счет характера и большой самоотдачи, команда проделала серьезную работу над ошибками. Вот, я считаю, все составляющие успеха", - добавил гендиректор "Ахмата".

В трех турах после возобновления чемпионата России "Ахмат" набрал семь очков из девяти возможных. "Не думаю, что самоизоляция пошла кому-то в плюс. Просто было время осмыслить произошедшее и найти причины нашему неудачному выступлению [в предыдущей части сезона]", - резюмировал собеседник агентства.

"Ахмат" после 25 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет четыре очка. В 26-м туре грозненцы 4 июля дома сыграют с ЦСКА. Матч начнется в 20:30 мск.