В "Тамбове" назвали невезением проигрыши клуба в концовках матчей РПЛ

В среду "Тамбов" проиграл "Зениту" со счетом 1:2 в домашнем матче 25-го тура РПЛ, пропустив второй мяч в добавленное ко второму тайму время. В матче 23-го тура "Тамбов" также в добавленное время проиграл "Уфе" (1:2).

"В основном у нас футболисты из первой лиги. Есть даже [Мамука] Кобахидзе из молодежки, который во второй лиге никогда в жизни не играл, - сказал Худяков. - То, что мы в добавленное время во второй раз проиграли, - это невезение. Но мы не из такой ситуации вылезали".

Матч с "Зенитом" в Нижнем Новгороде проходил без болельщиков. "Можно говорить о потере концентрации, невезении каком-то, ребята молодцы, играли неплохо, бились. Мы показали хорошую игру. Что касается игры без зрителей, с ними другое вдохновение, другие эмоции, и надо собраться всем ребятам, коллективу, и все будет нормально", - подчеркнул Худяков.

В следующем матче "Тамбов" в Москве сыграет со "Спартаком" 4 июля.