Сборная России по санному спорту начинает подготовку к сезону на базе "Парамоново"

Первый сбор ведущих российских саночников должен был начаться в середине мая в Кисловодске, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту начинает централизованную подготовку к новому сезону на базе в подмосковном Парамонове. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"Сегодня у нас начинается первый сбор, спортсмены заезжают на базу в течение дня, - сказал Чудинов. - Завтра и послезавтра пройдет тестирование на коронавирус. Те спортсмены, которым не пришлось добираться в Москву самолетом или поездом, смогут приступить к тренировкам сразу после успешного первого тестирования. Остальным придется дождаться результатов повторных тестов".

"Первый сбор продлится до 18 июля, после чего спортсмены получат небольшой отдых и 28 июля опять вернутся в "Парамоново". Второй сбор завершится 9 августа, после чего команда отправится на тренировки в Сочи. Там мы будем жить и тренироваться на базе "Юность" и каждый день ездить на трассу на роликовую подготовку. Будем делать первые тренировочные заезды", - отметил тренер.

По словам Чудинова, на первый сбор съедутся практически все сильнейшие за исключением чемпионов мира 2020 года среди экипажей саней-двоек Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также участника Олимпиады-2018 Степана Федорова, которые будут продолжать готовиться к сезону самостоятельно.

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам завершившегося 20 марта чемпионата России тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин, у женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере.