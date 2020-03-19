Екатерина Катникова стала победительницей чемпионата России по санному спорту в Сочи

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Екатерина Катникова стала чемпионкой России по санному спорту 2020 года на турнире. Соревнования проходят в Сочи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России, Катникова по сумме двух заездов показала результат 1 минута 39,683 секунды. Второе место заняла Татьяна Иванова (1.39,911), третьей стала Виктория Демченко (1.39,948).

Ранее чемпионом страны в мужских одиночных санях стал Роман Репилов, серебро досталось Семену Павличенко, бронза - Степану Федорову.

Чемпионат России по санному спорту стартовал 19 марта. В четверг также будут разыграны медали турнира в соревнованиях мужских экипажей саней-двоек. Первенство страны завершится в пятницу, 20 марта, когда будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и в мужских санях-двойках, а также в командной гонке.