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Зимние олимпийские виды спорта

Майгуров добровольно оставит пост президента СБР, если через год не выполнит обещаний

Соперником Майгурова в борьбе за пост президента СБР является действующий глава организации Владимир Драчев
Кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в случае победы на выборах будет готов добровольно оставить свой пост, если через год станет понятно, что он не сможет исполнить свои предвыборные обещания. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост президента СБР является действующий глава организации Владимир Драчев.

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"Я буду готов встать и уйти через год, если не буду выполнять свои обещания", - сказал Майгуров.

"Мне обидно видеть то, что происходит в нашем любимом спорте. Осенью казалось, что все наладилось, но после ситуация вновь стала ухудшаться. Тем более что наши друзья из Международного союза биатлонистов все читают и любая новость о российском биатлоне моментально становится им известна", - добавил он.

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