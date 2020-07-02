Майгуров добровольно оставит пост президента СБР, если через год не выполнит обещаний

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в случае победы на выборах будет готов добровольно оставить свой пост, если через год станет понятно, что он не сможет исполнить свои предвыборные обещания. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост президента СБР является действующий глава организации Владимир Драчев.