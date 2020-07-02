Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен по версии болельщиков

Символическая сборная была составлена по итогам голосования болельщиков, команда всех времен состоит из пяти полевых игроков и вратаря. Лидером голосования стал канадский нападающий Уэйн Гретцки, на втором месте расположился чешский форвард Яромир Ягр. В сборной оказались сразу четыре хоккеиста, выступавшие за сборную Латвии, - вратарь Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш, а также нападающий Сергей Жолток.

ТАСС, 2 июля. Российские хоккеисты не попали в символическую сборную все времен, составленную из игроков, когда-либо выступавших на чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки является бронзовым призером чемпионата мира 1982 года, также на его счету три победы в Кубках Канады (1984, 1987, 1991). Ягр дважды становился чемпионом мира вместе со сборной Чехии (2005, 2010), а также выиграл золото Олимпийских игр 1998 года.

Ирбе, который выступал как за сборную СССР, так и за национальную команду Латвии, принял участие в 10 чемпионатах мира и двух Олимпиадах, выиграв в составе советской сборной мировые первенства 1989 и 1990 годов. На турнире 1990 года он был признан лучшим вратарем чемпионата мира.

Озолиньш принял участие в трех Олимпийских играх и трех чемпионатах мира, а в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 875 матчей, набрав 564 очка (167 шайб + 397 голевых передач). Вместе с "Колорадо" Озолиньш стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-1995/96. Скрастиньш сыграл в составе сборной Латвии 62 матча, приняв участие в трех Олимпиадах и восьми чемпионатах мира. Жолток выступил на трех чемпионах мира.