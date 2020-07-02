Организаторы Roland Garros проведут турнир с ограничениями по количеству зрителей

ТАСС, 2 июля. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) планируют допустить на трибуны во время матчей турнира 50-60% болельщиков относительно обычного количества зрителей. Об этом сообщает агентство Reuters .

По данным агентства, которое ссылается на главу Французской федерации тенниса Бернара Джудичелли, на главных кортах турнира зрители смогут сидеть компаниями не более четырех человек с пропуском мест между группами, на остальных кортах между каждым зрителем на трибуне будет как минимум одно пустое место.

Открытый чемпионат Франции по теннису изначально должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 27 сентября по 11 октября. Roland Garros станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском разряде является испанец Рафаэль Надаль, в женском - австралийка Эшли Барти.