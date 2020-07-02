Организаторы Roland Garros проведут турнир с ограничениями по количеству зрителей

ТАСС, 2 июля. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) планируют допустить на трибуны во время матчей турнира 50-60% болельщиков относительно обычного количества зрителей. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, которое ссылается на главу Французской федерации тенниса Бернара Джудичелли, на главных кортах турнира зрители смогут сидеть компаниями не более четырех человек с пропуском мест между группами, на остальных кортах между каждым зрителем на трибуне будет как минимум одно пустое место.
Открытый чемпионат Франции по теннису изначально должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 27 сентября по 11 октября. Roland Garros станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском разряде является испанец Рафаэль Надаль, в женском - австралийка Эшли Барти.