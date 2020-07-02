Кашшаи поддержал решение не назначать пенальти за фол Сулейманова в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи поддержал решение видеоассистента рефери (VAR) не назначать пенальти за нарушение футболиста "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом". Об этом Кашшаи рассказал на пресс-конференции.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. На последней минуте основного времени матча Сулейманов в штрафной площади попал рукой в лицо футболисту "Ростова" Никите Чернову. Видеоассистенты во главе с Владиславом Безбородовым просматривали эпизод и приняли решение не назначать пенальти.

"По моему мнению, до 90-й минуты матч шел спокойно и работа была хорошей. Первый эпизод произошел на 90-й минуте, игрок "Краснодара" нарушил правила, было безрассудное поведение. Вопрос по-прежнему остается таким - стоит ли VAR вмешиваться. Мы должны понимать, что он вмешивается, когда есть явная ошибка, мы уже обсудили этот момент с судьями, этот момент мы увидели только после нескольких повторов, я могу поддержать решение VAR", - отметил Кашшаи.

"Мы эту ситуацию разберем на наших брифингах с видеоассистентами и судьями в рамках подготовки к следующим матчам, чтобы понять, насколько эффективной была коммуникация в ходе матча", - добавил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

На шестой компенсированной минуте матча главный арбитр Виталий Мешков назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной защитника "Краснодара" Кайо. "Второй эпизод более простой и понятный - если рука в неестественном положении и увеличивает площадь тела, то это считается нарушением, которое должно привести к наказанию. В этом эпизоде мы видим, что игра увеличила площадь тела и был назначен пенальти, это было правильное решение", - пояснил Кашшаи.

Встреча продолжалась рекордные для российского чемпионата 110 минут из-за длительных консультаций с VAR. "Мы недовольны тем, сколько времени было затрачено. От момента нарушения до пробития пенальти прошло более 8 минут - это неприемлемо для профессионального футбола", - заключил Кашшаи.