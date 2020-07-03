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Футбол в Англии

"Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после завоевания титула

Встреча завершилась со счетом 0:4
Описание
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 3 июля. "Ливерпуль" на выезде со счетом 0:4 уступил "Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Подопечные Юргена Клоппа в прошлом туре досрочно оформили чемпионский титул.

Голами в матче отметились Кевин Де Брёйне (25-я минута, с пенальти), Рахим Стерлинг (35) и Фил Фоден (45). На 66-й минуте игры полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отправил мяч в свои ворота.

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Стерлинг впервые забил мяч "Ливерпулю" в матчах чемпионата, до 2015 года он выступал за этот клуб. "Ливерпуль" впервые с мая 2015 года пропустил три мяча в первом тайме, последний раз такое случалось в игре со "Сток Сити" (1:6). Фоден первый раз в карьере отметился голом и результативной передачей во встрече АПЛ.

Последний раз "Ливерпуль" в чемпионате терпел крупное поражение четыре тура назад в гостевой игре против "Уофторда" (0:3), после чего клуб ни разу не проигрывал. В очных встречах подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыгрывали "Ливерпуль" 9 сентября 2017 года (5:0).

"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 86 очков. "Манчестер Сити" идет на втором месте, в активе клуба 66 очков, однако команда может лишиться права выступить в еврокубках. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового Fair Play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль32282270-2586
2Манчестер Сити32213881-3366
3Лестер32167960-3155
4Челси321661057-4454
5Манчестер Юнайтед321410851-3152
6Вулверхэмптон321313645-3452
7Шеффилд Юнайтед321211933-3247
8Арсенал321113847-4146
9Тоттенхэм321291151-4445
10Бёрнли321361336-4545
11Эвертон321281240-4744
12Кристал Пэлас321191228-3742
13Ньюкасл321191233-4342
14Саутгемптон321241641-5540
15Брайтон327121334-4433
16Вест Хэм32861838-5630
17Уотфорд326101629-4928
18Астон Вилла32761936-6027
19Борнмут32761930-5427
20Норвич32562125-6021

 

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