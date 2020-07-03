"Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после завоевания титула

ТАСС, 3 июля. "Ливерпуль" на выезде со счетом 0:4 уступил "Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Подопечные Юргена Клоппа в прошлом туре досрочно оформили чемпионский титул.
Голами в матче отметились Кевин Де Брёйне (25-я минута, с пенальти), Рахим Стерлинг (35) и Фил Фоден (45). На 66-й минуте игры полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отправил мяч в свои ворота.
Стерлинг впервые забил мяч "Ливерпулю" в матчах чемпионата, до 2015 года он выступал за этот клуб. "Ливерпуль" впервые с мая 2015 года пропустил три мяча в первом тайме, последний раз такое случалось в игре со "Сток Сити" (1:6). Фоден первый раз в карьере отметился голом и результативной передачей во встрече АПЛ.
Последний раз "Ливерпуль" в чемпионате терпел крупное поражение четыре тура назад в гостевой игре против "Уофторда" (0:3), после чего клуб ни разу не проигрывал. В очных встречах подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыгрывали "Ливерпуль" 9 сентября 2017 года (5:0).
"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 86 очков. "Манчестер Сити" идет на втором месте, в активе клуба 66 очков, однако команда может лишиться права выступить в еврокубках. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового Fair Play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|28
|2
|2
|70-25
|86
|2
|Манчестер Сити
|32
|21
|3
|8
|81-33
|66
|3
|Лестер
|32
|16
|7
|9
|60-31
|55
|4
|Челси
|32
|16
|6
|10
|57-44
|54
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|14
|10
|8
|51-31
|52
|6
|Вулверхэмптон
|32
|13
|13
|6
|45-34
|52
|7
|Шеффилд Юнайтед
|32
|12
|11
|9
|33-32
|47
|8
|Арсенал
|32
|11
|13
|8
|47-41
|46
|9
|Тоттенхэм
|32
|12
|9
|11
|51-44
|45
|10
|Бёрнли
|32
|13
|6
|13
|36-45
|45
|11
|Эвертон
|32
|12
|8
|12
|40-47
|44
|12
|Кристал Пэлас
|32
|11
|9
|12
|28-37
|42
|13
|Ньюкасл
|32
|11
|9
|12
|33-43
|42
|14
|Саутгемптон
|32
|12
|4
|16
|41-55
|40
|15
|Брайтон
|32
|7
|12
|13
|34-44
|33
|16
|Вест Хэм
|32
|8
|6
|18
|38-56
|30
|17
|Уотфорд
|32
|6
|10
|16
|29-49
|28
|18
|Астон Вилла
|32
|7
|6
|19
|36-60
|27
|19
|Борнмут
|32
|7
|6
|19
|30-54
|27
|20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|25-60
|21