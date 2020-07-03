Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны

ТАСС, 3 июля. Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0.
Санкт-петербургский СКА и казанский "Ак Барс" разделили второе место, так как они набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Бронзовые медали чемпионата России достались московскому "Динамо". Четвертое место заняла новосибирская "Сибирь", пятое - уфимский "Салават Юлаев", далее в таблице расположились омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", московский "Спартак", ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург", подольский "Витязь", "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик", хабаровский "Амур", "Сочи", череповецкая "Северсталь", челябинский "Трактор" и владивостокский "Адмирал".
КХЛ проводится с сезона-2008/09, с тех пор чемпионом России становится лучшая российская команда по итогам Кубка Гагарина, в сезоне-2014/15 чемпионом страны стал победитель регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|62
|40
|3
|2
|1
|3
|13
|202-99
|94
|2
|СКА
|62
|30
|9
|5
|2
|3
|13
|179-118
|93
|3
|Йокерит
|62
|28
|8
|2
|4
|4
|16
|184-164
|84
|4
|Динамо Мск
|62
|29
|6
|2
|5
|3
|17
|182-144
|82
|5
|Спартак
|62
|26
|4
|4
|3
|6
|19
|173-143
|77
|6
|Локомотив
|62
|25
|4
|5
|2
|3
|23
|170-151
|73
|7
|Витязь
|62
|19
|3
|5
|7
|4
|24
|137-166
|65
|8
|Торпедо
|62
|22
|5
|2
|3
|3
|27
|165-167
|64
|9
|Сочи
|62
|15
|6
|4
|1
|8
|28
|124-164
|59
|10
|Северсталь
|62
|14
|3
|7
|3
|7
|28
|126-171
|58
|11
|Динамо Р
|62
|11
|5
|1
|3
|4
|38
|103-187
|41
|12
|Динамо Мн
|62
|11
|2
|1
|5
|6
|37
|135-232
|39
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|62
|38
|2
|4
|4
|1
|13
|178-121
|93
|2
|Барыс
|62
|31
|6
|1
|0
|8
|16
|156-137
|84
|3
|Авангард
|62
|30
|1
|6
|3
|6
|16
|163-120
|83
|4
|Автомобилист
|62
|24
|8
|3
|3
|5
|19
|168-151
|78
|5
|Сибирь
|62
|27
|3
|4
|4
|2
|22
|139-143
|74
|6
|Салават Юлаев
|62
|23
|5
|1
|8
|2
|23
|153-144
|68
|7
|Металлург Мг
|62
|20
|3
|5
|4
|5
|25
|138-145
|65
|8
|Нефтехимик
|62
|21
|3
|4
|4
|4
|26
|162-158
|64
|9
|Амур
|62
|20
|1
|5
|6
|4
|26
|132-145
|62
|10
|Куньлунь
|62
|20
|3
|3
|5
|3
|28
|139-158
|60
|11
|Трактор
|62
|20
|3
|2
|3
|3
|31
|132-161
|56
|12
|Адмирал
|62
|16
|4
|6
|1
|3
|32
|126-177
|56