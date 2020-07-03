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КХЛ

Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса
Хоккеисты ЦСКА Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0.

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Санкт-петербургский СКА и казанский "Ак Барс" разделили второе место, так как они набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Бронзовые медали чемпионата России достались московскому "Динамо". Четвертое место заняла новосибирская "Сибирь", пятое - уфимский "Салават Юлаев", далее в таблице расположились омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", московский "Спартак", ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург", подольский "Витязь", "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик", хабаровский "Амур", "Сочи", череповецкая "Северсталь", челябинский "Трактор" и владивостокский "Адмирал".

КХЛ проводится с сезона-2008/09, с тех пор чемпионом России становится лучшая российская команда по итогам Кубка Гагарина, в сезоне-2014/15 чемпионом страны стал победитель регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА6240321313202-9994
2СКА6230952313179-11893
3Йокерит6228824416184-16484
4Динамо Мск6229625317182-14482
5Спартак6226443619173-14377
6Локомотив6225452323170-15173
7Витязь6219357424137-16665
8Торпедо6222523327165-16764
9Сочи6215641828124-16459
10Северсталь6214373728126-17158
11Динамо Р6211513438103-18741
12Динамо Мн6211215637135-23239
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс6238244113178-12193
2Барыс6231610816156-13784
3Авангард6230163616163-12083
4Автомобилист6224833519168-15178
5Сибирь6227344222139-14374
6Салават Юлаев6223518223153-14468
7Металлург Мг6220354525138-14565
8Нефтехимик6221344426162-15864
9Амур6220156426132-14562
10Куньлунь6220335328139-15860
11Трактор6220323331132-16156
12Адмирал6216461332126-17756

 

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