Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0.

Санкт-петербургский СКА и казанский "Ак Барс" разделили второе место, так как они набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Бронзовые медали чемпионата России достались московскому "Динамо". Четвертое место заняла новосибирская "Сибирь", пятое - уфимский "Салават Юлаев", далее в таблице расположились омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", московский "Спартак", ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург", подольский "Витязь", "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик", хабаровский "Амур", "Сочи", череповецкая "Северсталь", челябинский "Трактор" и владивостокский "Адмирал".

КХЛ проводится с сезона-2008/09, с тех пор чемпионом России становится лучшая российская команда по итогам Кубка Гагарина, в сезоне-2014/15 чемпионом страны стал победитель регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.