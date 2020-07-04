БК УНИКС продлил контракт с главным тренером Прифтисом

ТАСС, 4 июля. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

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Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам", - говорится в сообщении.

Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион лиги этого сезона определен не будет. В турнирной таблице перед завершением сезона казанский клуб занимал четвертое место, одержав 12 побед в 18 матчах. Прифтис возглавил команду в 2017 году.