{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

БК УНИКС продлил контракт с главным тренером Прифтисом

Соглашение с 51-летним специалистом подписано по схеме "1+1"

ТАСС, 4 июля. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

На эту тему
Богачев: бюджет БК УНИКС в новом сезоне может быть сокращен на 10-15%

Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам", - говорится в сообщении.

Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион лиги этого сезона определен не будет. В турнирной таблице перед завершением сезона казанский клуб занимал четвертое место, одержав 12 побед в 18 матчах. Прифтис возглавил команду в 2017 году.

Формула-1
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике австрийского этапа "Формулы-1"
Россиянин Даниил Квят стал 14-м
Читать полностью