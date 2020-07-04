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Бокс

Боксер Беспутин совместно с юристами проводит расследование по ситуации с допингом

Допинг-проба "Б" Беспутина была вскрыта в конце мая

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Юристы совместно с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александром Беспутиным проводят расследование ситуации с положительным допинг-тестом спортсмена. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Эгис Климас.

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Допинг-проба "Б" Беспутина была вскрыта в конце мая. Она, как и допинг-проба "А", дала положительный результат на наличие запрещенного вещества лигандрола, относящегося к селективным модуляторам андрогенных рецепторов, схожих по своему действию с анаболическими стероидами. Команда спортсмена допускает, что запрещенное вещество могло содержаться в пище боксера.

"Мы будем защищать права Александра. В настоящий момент мы [совместно с юристами] собираем все необходимое для расследования, чтобы передать в WBA", - сказал Климас.

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