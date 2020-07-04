Голкипер "Локомотива" Гилерме не примет участие в матче РПЛ с "Сочи"

В матче 25-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" 30 июня 34-летний Гилерме покинул поле на 34-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника, вместо него на поле вышел Антон Коченков. Вратарь после замены сразу отправился в подтрибунное помещение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива", голкипер получил повреждение икроножной мышцы. После игры, которая завершилась со счетом 1:1, главный тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что травма не должна помешать Гилерме сыграть в предстоящих матчах РПЛ.

Место в воротах "Локомотива" в матче с "Сочи" займет Коченков, Гилерме не попал в заявку на матч. Также игру из-за повреждения бедра пропустит полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

Гилерме в текущем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. За сборную России он сыграл 13 матчей, девять из которых провел подряд в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года. Всего в играх за национальную команду он пропустил 10 мячей и девять раз отстоял "на ноль".

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, имея в активе 48 очков, лидирует петербургский "Зенит" (59 очков), третье место занимает "Краснодар" (45), проведший на один матч меньше. Встреча "Локомотив" - "Сочи" пройдет в Москве в субботу и начнется в 20:30 мск.