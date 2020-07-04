Силкин: "Динамо" нужно одного-двух футболистов в атаку

В трех матчах, сыгранных после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), "Динамо" набрало два очка. В субботу бело-голубые дома проиграли "Арсеналу" (0:1). На 34-й минуте защитник тульской команды Кирилл Комбаров был удален за вторую желтую карточку.

"Думаю, "Динамо" этим результатом вычеркнуло себя из списка претендентов на еврокубки, так как календарь у команды непростой. И уступило оно в большинстве, значит что-то идет не так, - сказал Силкин. - "Динамо" не хватает одного-двух игроков атакующего плана, чтобы создавать больше моментов, и много игры поперек. Не хватает такого игрока как в свое время [Игорь] Семшов - он и организовывал, и подстраивался, продолжал атаку, и завершал".

"Мне жаль, что "Динамо" проиграло, и думаю, главной задачей "Динамо" после первого круга было сохранение места в премьер-лиге. О еврокубках говорить преждевременно, к ним команда пока не готова. Нужно делать верные шаги, чтобы команда претендовала на места - перед "Динамо" иных задач не стояло", - отметил специалист.

Нынешние результаты "Динамо" являются отголосками ситуации с вылетом команды из премьер-лиги в 2016 году, считает эксперт. "Команду строили заново. Первая задача ставилась, чтобы вернуться, вторая, чтобы закрепиться, третья - пробиться, и на решение этой задачи в перспективе нужно время", - подчеркнул Силкин.

"Арсенал" провел первый матч после отставки главного тренера Игоря Черевченко. "Так бывает, что при смене тренера команда мобилизуется и играет за счет эмоций. У "Арсенала" это получилось", - отметил Силкин.