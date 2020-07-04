"Арсенал" обыграл "Динамо", больше тайма играя в меньшинстве в матче РПЛ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на выезде обыграл столичное "Динамо" со счетом 1:0 в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 254 зрителей. Единственный мяч на 17-й минуте забил Евгений Луценко, который с 13 голами занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (15 голов). На 34-й минуте защитник тульской команды Кирилл Комбаров был удален за вторую желтую карточку. Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него "Арсенал" к игре против москвичей готовил работавший в фарм-клубе туляков "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый. Российский защитник "Арсенала" Александр Довбня дебютировал в матчах высшего дивизиона чемпионата России, выйдя на замену в перерыве.

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"Динамо" и "Арсенал" провели восьмой очный матч в чемпионатах России, в активе обоих клубов по две победы, еще четыре встречи завершились вничью. "Арсенал" прервал пятиматчевую серию поражений, клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Динамо" потерпело первое поражение в пяти последних встречах, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре "Арсенал" 7 июля дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", подопечные Кирилла Новикова 9 июля на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом". Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен. Ход матча Как и неделей ранее на домашнем матче против ЦСКА (0:0) болельщики "Динамо" начали собираться у стадиона задолго до начала матча и не спеша по одному выполняли все необходимые процедуры для прохода на стадион. Зрители спокойно разместились на своих местах с соблюдением дистанции, болельщики начинают привыкать к новому регламенту. В отличие от встречи с армейцами, на фанатской трибуне было большее количество баннеров и флаги. "Динамо" снова запустило проект "Прямо на "Динамо" в день матча для болельщиков, которые не смогли поддержать команду на стадионе. На протяжении игры на экране показывали самых активных болельщиков бело-голубых, поддерживающих команду из дома в разных уголках России и зарубежья. Посетили встречу и известные болельщики "Динамо": народный артист РСФСР, член консультативного совета клуба Лев Лещенко, а также двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте, тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Иван Скобрев. Поддержать футболистов пришли и хоккеисты московского "Динамо", которым накануне были присвоены бронзовые медали чемпионата России сезона-2019/20. "Все хотят, чтобы побыстрее начался новый сезон. У нас будет одна цель - завоевать золотые медали. Через неделю мы уже поедем на сборы. Здорово сейчас находиться на родном стадионе среди болельщиков в родных цветах и поддержать футболистов", - сказал защитник хоккейного "Динамо" Андрей Миронов.

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Туляки после возобновления чемпионата проиграли все три встречи, что привело к отставке Черевченко. К игре "Арсенал" готовил обладатель Кубка России сезона-1994/95 в составе "Динамо" Сергей Подпалый, ему помогали бронзовый призер чемпионата России 2008 года в составе бело-голубых и бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов, а также главный тренер молодежной команды "Арсенала" Николай Ковардаев, который как и главный тренер хозяев Кирилл Новиков работал в академии "Динамо". Перед началом встречи несколько игроков "Арсенала" немного задержались с выходом на традиционное построение команд, но встреча началась вовремя. На 17-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Луценко, который провел три сезона в "Динамо" и перешел в "Арсенал" перед началом нынешнего чемпионата на правах свободного агента. Болельщики бело-голубых встретили гол бывшего игрока любимой команды аплодисментами, а также проскандировали его фамилию. На 35-й минуте гости остались в меньшинстве, за две желтые карточки с поля был удален капитан туляков Кирилл Комбаров, который также выступал за "Динамо", его торсида бело-голубых встретила нелицеприятными скандированиями. По ходу карьеры Комбаров перешел из "Динамо" в стан самого принципиального соперника бело-голубых московского "Спартака". Несмотря на численное преимущество и большое территориальное превосходство хозяев, "Арсенал" сумел сохранить победный результат, динамовцы не создали большого количества голевых моментов. Самый реальный шанс сравнять счет был у Сильвестра Игбуна, но мяч после его удара головой с близкого расстояния попал в перекладину. "Арсенал" провел четыре выездных матча с московскими командами в текущем сезоне, "Динамо", "Спартак" и ЦСКА были обыграны с одинаковым счетом (во всех встречах ворота защищал Егор Шамов), в игре против "Локомотива" "Арсенал" уступил со счетом 1:2, место в воротах в той игре занимал Максим Левашов.