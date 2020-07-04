Игрок "Арсенала" Пантелеев: победа над "Динамо" важна в психологическом плане

"Арсенал" в субботу обыграл "Динамо" в гостях со счетом 1:0, играя большую часть встречи в меньшинстве. Пантелеев вышел на замену на 73-й минуте. Это первая победа тульского клуба после возобновления чемпионата и трех поражений подряд.

"Не скажу, что просто входить в такую игру, но думать об этом было некогда. Нужно было сразу включиться и помочь ребятам, которые к тому моменту уже долгое время играли в меньшинстве, - сказал Пантелеев. - Тренеры просили отработать на максимуме свое игровое время, нужно было добавить свежести при обороне и постараться выбегать в контратаки. Что-то получилось чуть лучше, что-то чуть хуже, но раз выиграли, значит в целом все неплохо".

"Эта победа крайне важна прежде всего в психологическом плане. Эти три очка как глоток свежего воздуха. Хочу поздравить с этой победой всех болельщиков "Арсенала", - добавил он.

В следующем туре "Арсенал" 7 июля дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".