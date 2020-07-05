Футболист ЦСКА Чалов заявил, что соскучился по ощущениям от забитых голов

В субботу ЦСКА в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 4:0, один из мячей забил Чалов. До этого момента его безголевая серия продолжалась семь месяцев.

"Это была важная победа, долго не выигрывали, я долго не забивал, - сказал Чалов. - Соскучился по этому ощущению, очень рады, что выиграли с таким крупным счетом. Игра не так легко складывалась, в первом тайме практически не было моментов. Во втором собрались, нашли свободные зоны, получилось забить, после первого гола стало гораздо легче, воспользовались моментами".

Чалов не смог доиграть матч 24-го тура с московским "Спартаком" из-за повреждения, к игре с "Ахматом" нападающий готовился по индивидуальной программе. "Во время дерби почувствовал неприятные ощущения в колене. Было страшно, но после МРТ понял, что все обошлось. Мы готовились к матчу со специалистами, в игре не чувствовал дискомфорта", - добавил форвард.

"Не будем загадывать на конец сезона. Не хочется сглазить, все ребята молодцы, отдались игре. При таких погодных условиях не так легко играть, но мы выдержали и добились победы", - заключил футболист.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 26 матчах. В следующем туре московский клуб 8 июля в гостях встретится с "Оренбургом".