Боттас назвал победу на Гран-при Австрии лучшим началом сезона в "Формуле-1"

ТАСС, 5 июля. Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас назвал победу на австрийском Гран-при наилучшим для него началом сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий финна приводит пресс-служба чемпионата.

В воскресенье Боттас, лидировав от старта до финиша гонки на трассе в Шпильберге, одержал восьмую победу в карьере в "Формуле-1". Большую часть заезда ближайшим преследователем финна был его партнер по команде шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Британец финишировал вторым, но из-за полученного штрафа в итоговом протоколе опустился на четвертую позицию.

"У Льюиса было несколько возможностей перехватить инициативу, достаточно мне было допустить одну небольшую ошибку, - сказал Боттас. - Льюис был очень быстр сегодня, но мне удалось сдержать его позади себя. Нет лучшего способа начать сезон, чем победа. Я рад, что нам удалось финишировать на обеих машинах, мы лидируем в командном зачете, и это очень хорошее начало сезона".

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, поднявшийся на вторую ступеньку пьедестала по итогам гонки, отметил, что не знал о штрафе Хэмилтона. "Это для нас стало большим сюрпризом. Я думаю, что сегодня мы все сделали идеально - нам повезло, но это тоже часть гонок. У нас была цель - использовать каждую предоставляемую возможность", - сказал Леклер.

Штраф Хэмилтона позволил впервые подняться на подиум этапа "Формулы-1" пилоту "Макларена" Ландо Норрису, который также показал быстрейшее время круга в гонке. "Я потерял дар речи, было несколько моментов, когда я думал, что это только лишь мои фантазии. Но мне удалось обойти Серхио Переса [пилот "Рейсинг Поинт"] и в итоге оказаться на подиуме. Я счастлив и очень сильно горжусь командой", - сказал Норрис.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.