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Формула-1

Боттас выиграл первый этап сезона "Формулы-1" в Австрии, Квят сошел с трассы

Льюис Хэмилтон не попал на подиум из-за пятисекундного штрафа
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас AP Photo/Darko Bandic
Описание
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас
© AP Photo/Darko Bandic

ТАСС, 5 июля. Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Австрии - стартового этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Финский гонщик выиграл восьмой этап в карьере.

Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят не смог финишировать, на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо. На момент инцидента он шел на десятой строчке.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.

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