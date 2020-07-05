Квят и еще пять пилотов не преклонили колено в знак протеста "Формулы-1" против расизма

ТАСС, 5 июля. Шесть гонщиков команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не стали преклонять колено в знак протеста против расовой дискриминации перед началом гонки Гран-при Австрии.

При этом все гонщики облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом. Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказался россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", пилот "Макларена" Карлос Сайнс, пилоты "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а также пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Незадолго до начала гонки Ферстаппен и Леклер в социальных сетях сообщили, что поддерживают борьбу с расизмом, но вставать на колено не будут.

"Я считаю, что важны действия и поведение в нашей повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут рассматриваться как противоречивые. Я не стану на колени, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие", - написал Леклер.

Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.